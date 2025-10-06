Hírlevél

baleset

Ennyi maradt az autóból a brutális bonyhádi baleset után – fotó

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
Súlyos frontális karambol történt Bonyhádnál, a 6-os főút 159-es kilométerénél, miután egy külföldi sofőr előzés közben összeütközött egy szemből érkező járművel. A balesetben a furgon felborult, és két ember szenvedett életveszélyes, illetve súlyos sérüléseket.
balesetfőútteherautóéletveszélyesPécsBonyhádszemélyautó

Október 4-én, szombaton reggel durva baleset történt a 6-os főút 159-es kilométerénél, Bonyhádnál, amiről a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta a médiát hétfőn - írja a Teol.hu.

Brutális baleset a 6-os úton, egy ember életveszélyes állapotban került kórházba
Brutális baleset a 6-os úton, egy ember életveszélyes állapotban került kórházba
Fotó:  Police.hu 

Autó darabok mindenhol a frontális baleset után

Egy Pécs felől érkező furgon külföldi sofőrje előzésbe kezdett egy lejtős szakaszon, és összeütközött a szemből, szabályosan közlekedő autóval; a furgon az ütközés erejétől felborult. 

A balesetben a teherautó sofőrje súlyosan megsérült, míg az autó vezetője súlyos-életveszélyes sérüléseket szenvedett. Utóbbi férfit mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani.

A belesetről készül képeket ide kattintva tekinthetik meg.

Nemrég egy idős hölgyhöz kellett mentőhelikoptert hívni, mikor autójával árokba hajtott, erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.

 

