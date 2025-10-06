Ennyi maradt az autóból a brutális bonyhádi baleset után – fotó

Október 4-én, szombaton reggel durva baleset történt a 6-os főút 159-es kilométerénél, Bonyhádnál, amiről a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta a médiát hétfőn - írja a Teol.hu.

Brutális baleset a 6-os úton, egy ember életveszélyes állapotban került kórházba

Fotó: Police.hu

Autó darabok mindenhol a frontális baleset után

Egy Pécs felől érkező furgon külföldi sofőrje előzésbe kezdett egy lejtős szakaszon, és összeütközött a szemből, szabályosan közlekedő autóval; a furgon az ütközés erejétől felborult.

A balesetben a teherautó sofőrje súlyosan megsérült, míg az autó vezetője súlyos-életveszélyes sérüléseket szenvedett. Utóbbi férfit mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani.

