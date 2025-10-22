Busz csapódott a szolnoki gimnázium falába, tucatnyi a sérült: mentőhelikopter, káosz és könnyek – videó

Egy menetrend szerinti autóbusz letért az útról, majd hatalmas robajjal belecsapódott a Varga Katalin Gimnázium épületébe. A környéket és a baleset helyszínét pillanatok alatt ellepték a mentőautók, a rendőrök és a tűzoltók - írta a Szoljon.hu.

A baleset a teljes Szabadság teret káoszszíntérré változtatta

Fotó: Mészáros János

A baleset percek alatt megbénította a városrész forgalmát. Szandaszőlős felől érkezett a busz, amely a körforgalomból kisodródva a járdára hajtott, kidöntött egy fát, majd a gimnázium falának csapódott. Az ütközés ereje hatalmas volt, az ablakok kitörtek, az utasok közül többen is kirepültek az ülésekből.

A mentés azonnal megkezdődött, a diákok, tanárok és a járókelők is segítettek a sérülteken, miközben a mentőszolgálat egységei sorra megérkeztek. A helyszínen két mentőhelikopter is leszállt és a Rózsaparkban alakították ki ideiglenes leszállópályájukat.

A baleset rengeteg sérültet hagyott maga után

A Mentőszolgálat első információi szerint több mint 30 könnyű és 4 súlyos sérültet láttak el a helyszínen. A sebesülteket folyamatosan szállították a közeli kórházakba, miközben a katasztrófavédelem tűzoltói áramtalanították a buszt, eltávolították a kidőlt fát és biztosították a megrongálódott épületet. A rendőrség teljes útlezárást rendelt el, a térségben hatalmas torlódás alakult ki. A gimnázium udvarát é a baleset által érintett termet lezárták, az iskola többi részét azonban nem kellett kiüríteni, az órákat a nap folyamán később folytatják.

A helyszínen aggódó szülők és sokkos diákok próbáltak információhoz jutni, miközben a hatóságok a bámészkodókat igyekeztek távol tartani.

A látvány sokkoló volt, a busz orra félig a falban, törmelék és üvegdarabok mindenütt.

A baleset okát még vizsgálják

Fotó: Mészáros János

Meg nem erősített információk szerint fékhiba okozhatta a balesetet, de a vizsgálat még tart. A buszvezetőt és több utast is kórházba szállítottak, a járművet pedig szakértők vizsgálják, hogy kiderüljön miért történt a tragikus ütközés.

A városban azóta is a baleset van a szóbeszéd középpontjában, hiszen nem minden nap csapódik egy busz egy iskolába. A mentőegységek és a tűzoltók gyors reagálása azonban több ember életét is megmentette ezen a reggelen.