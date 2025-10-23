Tömegkarambol a forgalmas főúton: ketten megsérültek

Csütörtök délután három autó ütközött össze Csabacsűdnél, a 44-es főút és a Zrínyi Miklós utca találkozásánál. A balesetben az első autó befékezett, a mögötte haladó is meg tudott állni, de a harmadik gépkocsi beléjük szaladt - számolt be róla a Beol.hu.

A baleset során három autó ütközött.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A ráfutásos balesetben ketten sérültek meg

A szarvasi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkezve két járművet áramtalanítottak, hogy megakadályozzák a további károkat. A mentők két sérültet láttak el a helyszínen, mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. A baleset idején a forgalom a 44-es útszakaszon félpályán haladt, amíg a helyszínelés és a műszaki mentés tartott. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

