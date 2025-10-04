Szétszakadt a motortér, darabokra tört a zöld Audi

Pénteken éjfél után néhány perccel zöld Audi hajtott bele egy villanyoszlopba Gyenesdiáson. Az autó a balesetben totálkárosra tört - írta meg a Zaol.hu.

A baleset helyszínére siettek a keszthelyi hivatásos tűzoltók, akik áramtalanították a járművet

Fotó: Lakesz Péter címzetes tűzoltó főtörzsőrmester - Keszthely HTP

A baleset körülményeiről tájékoztatást adott a rendőrség

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondása alapján, az Audi mindössze 20 éves sofőrje feltehetően elaludt a volán mögött. Még két 20 éves fiatal utazott a személyautóban, mindhárman könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet.

