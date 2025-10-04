Szétszakadt a motortér, darabokra tört a zöld Audi

Pénteken éjfél után néhány perccel zöld Audi hajtott bele egy villanyoszlopba Gyenesdiáson. Az autó a balesetben totálkárosra tört - írta meg a Zaol.hu.
Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondása alapján, az Audi mindössze 20 éves sofőrje feltehetően elaludt a volán mögött. Még két 20 éves fiatal utazott a személyautóban, mindhárman könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet.
Nemrég egy Volvo S40-es csapódott egy betonoszlopba: érdemes kattintani a képekért, hogy mekkora a különbség az Audi és a Volvo helyszíni "töréstesztje" között.