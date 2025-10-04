Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

rendőrség

Szétszakadt a motortér, darabokra tört a zöld Audi

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gyenesdiáson pénteken nem sokkal éjfél után villanyoszlopnak csapódott egy zöld Audi. A gépjármű felismerhetetlenre roncsolódott a balesetben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendőrségGyenesdiásZala Vármegyei Rendőr-főkapitányságtűzoltókarambolbalesetütközésáramtalanít

Pénteken éjfél után néhány perccel zöld Audi hajtott bele egy villanyoszlopba Gyenesdiáson. Az autó a balesetben totálkárosra tört - írta meg a Zaol.hu. 

A baleset helyszínére siettek a keszthelyi hivatásos tűzoltók, akik áramtalanították a járművet
A baleset helyszínére siettek a keszthelyi hivatásos tűzoltók, akik áramtalanították a járművet
Fotó: Lakesz Péter címzetes tűzoltó főtörzsőrmester - Keszthely HTP

A baleset körülményeiről tájékoztatást adott a rendőrség

Sznopek Veronika, a  Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondása alapján, az Audi mindössze 20 éves sofőrje feltehetően elaludt a volán mögött. Még két 20 éves fiatal utazott a személyautóban, mindhárman könnyebb sérülésekkel megúszták a balesetet.

Nemrég egy Volvo S40-es csapódott egy betonoszlopba: érdemes kattintani a képekért, hogy mekkora a különbség az Audi és a Volvo helyszíni "töréstesztje" között.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!