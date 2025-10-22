Balesetet okozott, kivonták a forgalomból

Baleset történt kedden Dunaújvárosban, a Dózsa György úton. Egy személyautó ütközött, a jármű forgalmi akadályt képezett az érintett útszakaszon - írta meg a Duol.hu.

A baleset után a vétlen sofőrt kórházba szállították.

Fotó: Illusztráció (Vendel Lajos/Nool.hu)

A balesetben egy személy sérült

A baleset a 6219-es úton, Mezőfalva és Nagyvenyim között, a Szőlőhegy Kettes sor beágazásánál történt. Két személyautó ütközött össze, a karambolban egy ember könnyebben megsérült. A vétlen sofőrt a mentők a dunaújvárosi kórházba szállították kivizsgálásra. Helyszíni információk szerint a balesetet okozó jármű iratai nem voltak rendben, ezért a hatóságok ideiglenesen kivonták a forgalomból az autót. A rendőrség az eset körülményeit vizsgálja, a sofőrrel szemben eljárás indult.

A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók jelenleg a jármű kerekeire állításán és áramtalanításán dolgoznak. A helyszínre a többi illetékes hatóság is kiérkezett. A baleset miatt az érintett útszakaszon torlódásra, forgalmi akadályokra kell számítani.

