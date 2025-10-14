Brutális baleset: azonnal szörnyethalt a sofőr

Kedd hajnalban tragikus közlekedési baleset történt Kápolna belterületén. Egy kistehergépkocsi lesodródott az úttestről, majd egy fának ütközött - számolt be róla a Heol.hu.

Baleset történt hétfőn Kápolnán, amikor egy autó csapódott fának

Fotó: Ládi László/Agria Tv Bt.

A sofőr azonnal meghalt a balesetben

Az ütközés erejétől a jármű súlyosan megrongálódott, a 30 év körüli sofőr pedig a helyszínen életét vesztette. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset körülményeit még vizsgálják. A helyszínelés idejére félpályás útlezárást rendeltek el.

