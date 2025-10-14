Brutális baleset: azonnal szörnyethalt a sofőr

Fának csapódott egy kisteherautó Kápolnán. A jármű vezetője meghalt a balesetben.
Kedd hajnalban tragikus közlekedési baleset történt Kápolna belterületén. Egy kistehergépkocsi lesodródott az úttestről, majd egy fának ütközött - számolt be róla a Heol.hu.
A sofőr azonnal meghalt a balesetben
Az ütközés erejétől a jármű súlyosan megrongálódott, a 30 év körüli sofőr pedig a helyszínen életét vesztette. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset körülményeit még vizsgálják. A helyszínelés idejére félpályás útlezárást rendeltek el.
