Fának csapódott az autója, küzdenek a férfi életéért – galériával

Drámai havária történt Nyírbogdányban, a Dózsa utcában. A balesetben egy autó lesodródott az útról, és nagy erővel az út menti fának csapódott. A Szon.hu megrázó képeket készített a helyszínen.

Brutális baleset Nyírbogdányban, harcolnak a sofőr életéért

Fotó: Sipeki Péter/Szon.hu

A brutális baleset súlyos következményei

A fának csapódó autóba beszorult a sofőr, akit a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálattal karöltve, feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A helyszínre megérkeztek a társhatóságok is.

Feszítővágóval kellett kiszabadítani a súlyosan megsérült sofőrt

Fotó: Sipeki Péter/Szon.hu

Az autót vezető 50 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy mentőhelikoptert is riaszani kellett. Nyírbogdány és Kemecse között teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.

