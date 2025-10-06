Találtak valamit az eltűnt debreceni doktorandusz után kutatók

Súlyos tragédia történhetett múlt hét kedden Püspökladány közelében. Egy örvény borította fel a debreceni kutatók csónakját a Hortobágy-Berettyó főcsatornáján. A kutatók tudományos mintavétel céljából tartózkodtak a vízen, amikor a baleset bekövetkezett. Hárman sikeresen megmenekültek, azonban Huttman Mátét a mai napig keresik a hatóságok - írta meg a Beol.hu.

Hétfőn a A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége halőrei is keresni kezdték a balesetben eltűnt 25 éves egyetemistát

Kép forrása: Tóth Imre/haon

Hősiesen kutattak a baleset után

A zsilipet már csütörtökön lezárták, hogy biztosak legyenek abban, hogy nem szorult be alá a fiatal hallgató holtteste. A bucsai hídig átvizsgálták a teljes hajdú-bihari szakaszt, ezzel párhuzamosan a Körös torkolatától indultak le Bucsa irányába a Békés vármegyei kutatók. A csapatok a Hortobágy-Berettyó teljes szakaszát átvizsgáltak, ami több mint 60 kilométer. A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének ügyvezetője, Nemes Attila elárulta, hogy a a Hortobágy-Berettyó KHESZ kezelésébe tartozó folyószakaszon is kutattak a Hamvas-Sárréti csatorna befolyásától lefelé egészen Túrkevéig.

Eddig csak fél pár cipőt találtak.

