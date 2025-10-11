Kiderült, ki halt meg a brutális balesetben Törökszentmiklósnál – videó

Tragédiába torkollott egy előzés csütörtökön este Törökszentmiklósnál. Két autó ütközött össze a 4-es főúton. A baleset helyszínére több mentőautó és tűzoltó érkezett, ezért gyorsan el tudták kezdeni a sérültek ellátását – számolt be róla a Borsonline.hu.

Felismerhetetlenségig roncsolódott mindkét autó a törökszentmiklósi balesetben

Fotó: Katasztrófavédelem

A balesetben egy nő meghalt

Egy idős férfi egy autósor előzése közben frontálisan összeütközött egy másik autóssal A 69 éves férfi komoly hibát vétett az előzés során. A rossz döntése vezetett a tragédiához. A két autóban összesen hárman utaztak. A vétkes sofőr, aki az anyósülésen ülő feleségével utazott, tragikus módon a saját párjával végzett. A 70 éves nő a helyszínen meghalt.

Egy férfi fej-, has-, mellkas-, végtagsérüléseket, egy másik férfi szintén hasi-, illetve végtagsérüléseket szenvedett, őket helyszíni ellátás után baleseti osztályra vitték"

– tájékoztatott Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

Mindkét jármű teljesen összeroncsolódott, annyira, hogy a védtelen sofőrt ki kellett vágni az autóból, mielőtt mentőegységek ellátták volna. Még mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, akik a nő életét is megpróbálták megmenteni, de már nem lehetett. Részletek az Origo.hu oldalán.