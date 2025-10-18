Megdöbbentő képeken az autópályán lángra kapott kamion maradványai

Pusztító tűzzel indult a szombat hajnal az M43-as autópályán. Hajnali három körül, feltehetően műszaki hiba miatt, súlyos baleset történt Szegednél, egy, Olaszországból Románia felé tartó kamionnal. A gépjármű pótkocsiját elemésztették a lángok - írta meg a Délmagyar.hu.

A baleset helyszínére több tűzoltóegység is kiérkezett

Kép forrása: Donka Ferenc ( Délmagyar)

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság irányítása mellett a szegedi, a hódmezővásárhelyi és a makói tűzoltók is segített az égő kamionnál. A szakemberek légzésvédelem használata mellett hat vízsugárral küzdöttek meg a lángokkal, amelyek már átterjedtek az aljnövényzetre is.

A balesetet szenvedő sofőr félreállt és leakasztotta a pótkocsit

Feltehetően műszaki hiba állhat a baleset a hátterében. A gépjárműnek először a kereke gyulladt ki, ezután terjedtek át a lángok a pótkocsira. A kamion vezetője egy poroltóval megkezdte a tűzoltást, miközben riasztották a tűzoltóságot.

A pótkocsi 22 000 liter motorolajat szállított.

A rakományt az utómunkálatok során a tűzoltók visszahűtötték, és megkezdték a műszaki mentést. Az autópálya érintett szakaszát több órára teljesen lezárták.

