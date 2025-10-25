Friss részletek és sokkoló fotók az M1-esen történt tömegbalesetről

Az Origo is beszámolt róla, hogy két gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett abban a súlyos balesetben, amely péntek este történt az M1-es autópálya bicskei szakaszán. A frontális ütközésben tíz ember sérült meg, a helyszínre 15 mentőegységet riasztottak.

Baleset az M1-esen Fotó: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

A Feol.hu megkeresésére a rendőrség részletes tájékoztatást adott arról, mi is történt pontosan a sztráda Győr felé vezető oldalán. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezt írta:

A rendelkezésre álló adatok alapján október 24-én 21:15 órakor az M1 autópálya 36 kilométerszelvényben a Győr felé vezető pályatestre átterelt Budapest felé haladó sávban a megtorpanó kocsisort egy 41 éves járművezető VW Golf típusú személygépjárművel balról kerülte, és frontálisan ütközött a határ felé közlekedő, 31 éves személy által vezetett Mercedes Sprinter típusú kisbusszal. A kisbuszban hat, a személygépkocsiban négy fő utazott. A mentőszolgálat mind a tíz főt elszállította.

Fotó: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

Fotó: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

Percekkel később újabb baleset történt az autópálya ellentétes oldalán

​A Feol.hu arról is beszámolt, hogy a horrorbalesettel szinte egy időben, a sztráda Budapest felé vezető oldalán is bekövetkezett egy baleset. 21:19 órakor, szintén a 36. kilométerszelvényben, egy Hunday 28 éves sofőrje nem tartott megfelelő követési távolságot, és nekiütközött egy 41 éves nő által vezetett Mercedesnek. Ebben az esetben személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentős. A balesetsorozat miatt a helyszínelés idejére teljesen lezárták az M1-es autópályát mindkét irányban, ami jelentős forgalmi fennakadásokat okozott.