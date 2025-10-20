Életveszélyesen megsérült egy ember a frontális balesetben - fotók

Súlyos baleset történt a 471-es főúton, a Nyírgelse és Nyírbogát közötti szakaszon, ahol két személygépkocsi ütközött össze frontálisan. A karambolban négy személy sérült meg, közülük egy utas olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők életveszélyes állapotban szállították kórházba - írta Szon.hu.

A balesetben egy személy életveszélyes állapotba került

Fotó: Katasztrófavédelem

Forgalomkorlátozás a baleset után

Az adonyi hivatásos és a szakolyi önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést, áramtalanították a roncsokat, majd feszítővágóval emelték ki a beszorult utast, akit ezután átadtak a mentőszolgálatnak. A katasztrófavédelem közlése szerint a főút érintett szakaszán forgalomkorlátozás van érvényben.

Feszítővágóval kellett kivágni az autóba szorult utast

Fotó: Facebook/Katasztrófavédelem

