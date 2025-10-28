Nincs több remény: belehalt sérüléseibe a frontális ütközés áldozata

A 41-es főúton október 14-én Orosz és Napkor között vérfagyasztó frontális ütközést történt, két autó csattant egymásnak nagy sebességgel. Mentő érkezett a baleset sérültjeihez, az egyik járművet egy 77 éves férfi vezette, a másikat pedig egy 45 éves nő. A férfi életveszélyesen, a nő súlyosan megsérült. Néhány napja szörnyű tragédia történt, az idős férfi belehalt sérüléseibe - írta meg a Szon.hu.

A baleset sérültjeit feszítővágó segítségével szabadították ki a járművek fogságából a katasztrófavédelem szakemberei

Kép forrása: Bordás Béla (Szon.hu)

Teljes szélességben le kellett zárni az érintett útszakaszt, több mentőegység is a helyszínre érkezett.

Áttért a szemközti sávba, így történhetett a szörnyű balesetet

Bordás Béla baleseti tudósító szerint a vétkes sofőr már balesetezhetett három hónapja Nyíregyháza belvárosában. „Az idős férfi feltételezhetően áttért a szemközti sávba tisztázatlan körülmények miatt, ahol a szembe érkező autónak ütközött. Ennek hatására a vétlen nő autója árokba zuhant, és a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. A nő súlyos sérüléseket szenvedett, a bokájánál, sípcsontjánál törések keletkeztek, valamint a feje is megsérült. Mindkét sofőrt haladéktalanul kórházba szállították. A segítségükre négy földi, és egy légi egység érkezett, mindkettőjüket ki kellett szabadítani az autóból. A vizsgálat még jelenleg is zajlik, azonban a baleset helyszínétől néhány méterre ki van téve egy 40-es tábla, így a sebességét már jóval hamarabb csökkenteni kellett volna" - mondta Bordás az eset kapcsán.

