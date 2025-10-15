Durva baleset miatt áll a forgalom az M1-esen

A komáromi hivatásos és a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az összetört járművekbe ketten beszorultak, őket sikeresen kiszabadították egy feszítővágó segítségével. Az utasokat a mentőszolgálat munkatársai látták el - írta a Kemma.hu. baleset

Baleset az M1-es autópályán

Fotó: Illusztráció (Origo)

Kamion és furgon karambolozott baleset

A Mocsa közelében történt balesetban egy kamion és egy furgon ütközött össze. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt az M1-es autópálya érintett szakaszán a forgalom csak egy sávon haladhat, ezért a főváros felé vezető oldalon jelentős torlódásra kell számítani a reggeli órákban.

A napokban másik súlyos baleset is történt, amiről a helyszíni képeket az Origo.hu oldalán megtekinthetik.