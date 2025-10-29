Kaposvár egyik belvárosi kereszteződése felé haladt egy személyautó 2025 májusában. A gépjármű szabályosan megállt, és elsőbbséget biztosított egy másik kocsinak. Arra azonban már nem figyelt a balesetet okozó sofőr, hogy közben egy gyalogos elindult a zebrán. A vezető nem látott több járművet, ezért lassan kanyarodni kezdett – írta meg a Sonline.hu.

A balesetet okozó autóvezető ráhajtott a gyalogos lábfejére

Kép forrása: Sonline.hu

Kanyarodás közben történt a szörnyű gyalogosgázolás, az autó a gyalogos jobb lábfejére hajtott rá. A sértett szerencsére képes volt kihúzni a lábát az autó kereke alól, azonban törésekkel járó, hat hét alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Közúti baleset gondatlan okozása miatt vádat emelet a Kaposvári Járási Ügyészség

A vádlott ellen pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott az ügyészség, a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában.

