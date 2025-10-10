Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump reagált Putyin állítására

Nyíregyháza

Súlyos sérültek, köztük három gyerek a nyíregyházi balesetben – fotók

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyíregyháza közelében három gyermek és két felnőtt sérült meg. A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nyíregyházamentőhelikopterárokbalesetautóroncstűzoltók

Nyíregyháza közelében súlyos baleset történt. Egy személyautó lesodródott az útról és az árokba csapódott a 36-os főút 45-ös kilométerszelvényénél. A sérültekhez mentőhelikopter is érkezett - számolt be róla a Szon.hu.

Három gyerek sérült a Nyíregyházánál történt súlyos balesetben.
Három gyerek sérült a Nyíregyházánál történt súlyos balesetben
Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

Mindenki sérült a balesetben

Döbbenetes jeleneteknek voltak tanúi a szerda délután Nyíregyháza közelében autózók. A megyeszékhely irányába haladó gépkocsi, eddig ismeretlen körülmények között, egy kanyart követően lesodródott az útról, majd a vízelvezető árok támfalának csapódott. A járműben öt ember utazott, abból három gyermek és két felnőtt. Mindannyian súlyos sérüléseket szenvedtek. A helyszíni bejelentés alapján gyorsan reagáltak a mentőegységek és a tűzoltók. Négy mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, a sérülteket stabilizálás után kórházba szállították. A gépjárművet áramtalanították, és a sérülteket gondosan kiemelték a roncsból. Jelenleg is a helikopteres doktornő látja el az egyik súlyos állapotú gyermeket. 

Súlyosbaleseta36-osfőúton, Súlyos baleset a 36-os főúton
Súlyosbaleseta36-osfőúton, Súlyos baleset a 36-os főúton
Súlyosbaleseta36-osfőúton, Súlyos baleset a 36-os főúton
Súlyosbaleseta36-osfőúton, Súlyos baleset a 36-os főúton
Súlyosbaleseta36-osfőúton, Súlyos baleset a 36-os főúton
Súlyosbaleseta36-osfőúton, Súlyos baleset a 36-os főúton
Súlyosbaleseta36-osfőúton, Súlyos baleset a 36-os főúton
Súlyosbaleseta36-osfőúton, Súlyos baleset a 36-os főúton
Súlyosbaleseta36-osfőúton, Súlyos baleset a 36-os főúton
Súlyosbaleseta36-osfőúton, Súlyos baleset a 36-os főúton
Súlyosbaleseta36-osfőúton, Súlyos baleset a 36-os főúton
Galéria: Súlyos baleset a 36-os főúton
1/11
Súlyos baleset a 36-os főúton

Pénteken egy másik balesethez is bejelentést kaptak a mentőegységek. A 3-as főúton történt frontális karambol során az egyik autó motorja is kiszakadt. Részletek az Origo.hu cikkében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!