Munkahelyi balesetben halt meg egy alkalmazott, a rendőrök szerint a főnöke hibázott

Tavaly év végén egy berettyóújfalui járásban található kisebb településen megrázó baleset történt. A munkahelyi balesetben életét veszítette egy idős férfi, aki lezuhant a tetőszerkezetről. A tragédia megelőzhető lett volna, a cég ügyvezetőjét gyanúsítottként hallgatták ki - írta meg a Haon.hu.

Tetőszerkezet építése vezetett a tragikus balesethez

A tragikus napon előtető készítése lett volna a feladata két telephelyi alkalmazottnak. A férfiak négy méter magasban dolgoztak, nagy elemeket mozgatva és rögzítve. Az egyik férfi leesett a tetőről és négy métert zuhant.

A gyors segítség ellenére halálos baleset történt

A szerencsétlenség bekövetkezte után azonnal kihívták a mentőket, ennek ellenére sem sikerült megmenteni a 67 éves áldozat életét. A rendőrök alapos szemléje nyomán világossá vált, hogy mulasztások sorozata vezetett a férfi indokolatlan tragédiájához. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálta a történteket, majd a cég ügyvezetőjét kihallgatták gyanúsítottként.

Egyik alkalmazott munkaköri leírásában sem volt feltüntetve hasonló jellegű feladat. A munkavédelmi előírások sem voltak rendben, nem gondoskodtak egyéni védőeszközök biztosításáról. Minden képzettség, felszerelés és biztonsági eszköz nélkül kezdett az építmény elkészítéséhez a két férfi. A cég ügyvezetője beismerő vallomást tett a kihallgatása során, eljárás indult ellene foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói megküldték az ügyészségre a vádemeléshez szükséges iratokat.

