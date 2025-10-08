„Szerettük volna, ha a babák az anyjuk karjába kerülnek" – halálukban választja el őket a törvény

Borzalmas közúti baleset vetett véget egy fiatal magyar anya és két kisgyermeke életének a szlovákiai Rimaszécsnél. Az asszony a sógora autójában utazott gyermekeivel, amikor a jármű az út menti árokba csapódott, majd visszazuhant a főútra. Az anya és idősebb kisfia a helyszínen meghaltak, a mindössze hatnapos újszülött pedig a kórházban hunyt el sérülései miatt – számolt be róla a Borsonline.hu.

A baleset következtében az édesanyja és két gyermeke halt meg

Forrás: Besztercebányai Rendőrség

A balesetben mindenki megsérült

A kocsiban összesen hét ember ült, köztük öt gyermek. A három kicsi súlyosan megsérült, őket kórházban ápolják. A sofőr is komoly sérüléseket szenvedett, őt már hazaengedték. A férfi szerint az egyik gyerek belenyúlt a kormányba, ez okozta a balesetet, ám a család ezt cáfolja, és úgy vélik, a túl nagy sebesség miatt történt a tragédia. Pedig azon a napon nem indultak messzire: csupán az asszony velük egy faluban élő, betegeskedő nővérének vittek néhány orvosi receptet. A baleset alig néhány száz méterre történt az otthonuktól. A gyászoló apa most egyedül maradt, miközben a temetést intézi és próbálja feldolgozni a történteket.

A család szerette volna, ha a gyerekeket anyjuk karjaiban helyezik örök nyugalomra, de a szlovák előírások ezt nem engedélyezik.

Így külön koporsókban, de egymás mellett, közös sírhelyen temetik el őket. A temetés költségeihez önkormányzatok és magánemberek is hozzájárultak. A környéken gyűjtést indítottak, hogy segítsék a családot, amely egyik pillanatról a másikra veszítette el mindazt, amiért élt. A hatóság vizsgálja, pontosan mi vezetett a balesethez, és felmerül-e felelősség a sofőr részéről.

