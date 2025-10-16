Ha megállt volna a STOP táblánál, elkerülhette volna a halálos balesetet

A Keszthelyi Járásbíróságon tárgyalják annak a halálos közúti balesetnek az ügyét, amely 2024. október 24-én történt Keszthelyen. A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint a vád azzal indokolja a gázolást, hogy a tehergépkocsi vezetője a borult időjárási viszonyok ellenére nem állt meg a STOP-táblánál - írta a Zaol.hu.

Halálos balesetet okozott teherautójával, mikor nem állt meg a táblánál

Fotó: Mészáros Annarózsa

A sofőr az E.ON telephelyéről akart kikanyarodni a Georgikon útra, ahol az úttesttel párhuzamos kerékpárút miatt a biztonságot szolgáló tábla és egy forgalomsegítő tükör is el volt helyezve. A vád szerint a férfi ennek ellenére nem biztosított elsőbbséget a jobbról érkező biciklisnek, aki emiatt a helyszínen életét vesztette.

Már nem lehetett megmenteni az életét baleset

Bár a vádlott a balesetet észlelve azonnal segítséget hívott, az elgázolt kerékpáros súlyos sérüléseibe a kórházba szállítás után belehalt. Az ügy ma, csütörtökön folytatódik: a sofőr ellen halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vád ügyében elsőfokú nyilvános előkészítő ülésre kerül sor, ahol várható a vádlott meghallgatása.

