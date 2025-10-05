Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Autós szabályok, amiket fontos tudnia, ha nem akar hatalmas bírságot fizetni

áldozat

Minden idők egyik leghalálosabb hazai autós balesete történt Körmenden

4 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1993 szeptember végén brutális közlekedési baleset követelte több ember életét Körmend környékén. Egy Audi nagy sebességgel hátulról beleszáguldott egy olajszállító kamionba, ami azonnal lángba borult és a személyautóban utazók mind szörnyethaltak a balesetben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
áldozatrendőrorvosalezredesbalesetautóroncskerék

1993 szeptemberének végén egy Audi hátulról belerohant egy olajszállító kamionba Körmend környékén. A teherautó alá szorult jármű szinte azonnal kigyulladt, és a nagy mennyiségű éghető anyag miatt a tűz hihetetlen gyorsasággal elpusztította az autót és a teherautót is. A lángok olyan hevesek voltak, hogy a sötétedéskor bekövetkezett balesetben nem is lehetett azonnal megállapítani, hogy hány halálos áldozat volt.

Brutális baleset Körmendnél: négyen égtek benn egy Audiba, amely olajszállító teherautónak ütközött.
Brutális baleset Körmendnél: négyen égtek benn egy Audiba, amely olajszállító teherautónak ütközött.
Forrás: Vaol.hu

Elsőre azt sem tudták, hányan haltak meg a balesetben

Másnapra kiderült: összesen négyen utaztak a gépjárműben, amelynek az egyik rendszámtáblája nem olvadt meg, így tudták egyáltalán azonosítani, hogy milyen típusú autóról van szó és az kihez tartozhat. Az osztrák rendszámtábla miatt a rendőrség bevonta a nyomozásba az ausztriai kollégákat is. A szakemberek a helyszíni nyomok alapján úgy látták: az Audi az első kerék durrdefektje miatt rohanhatott bele a teherautóba.  

Ezután az áldozatok kilétének kiderítése volt a legfontosabb feladat: több napon át tartó munkával gyűjtötték össze az adatokat, az orvosi kartonokat, a vércsoport-információkat, a fogászati kezelésekről szóló feljegyzéseket és a műtétek zárójelentéseit, majd rendszerezték ezeket. Kiemelt figyelmet fordítottak az egyedi azonosító jegyekre, mint például az ékszerekre, műtéti hegekre, tetoválásokra, anyajegyekre és a megmaradt ruházatra. A holttestekről színes fényképek készültek a helyszínen, valamint később, a vizsgálatok során is.

Prieger József rendőrorvos alezredes is részt vett a nyomozásban és az áldozatok azonosításában, ám ő sosem járt helyszínen. Prieger nem egyedül végezte ezt a munkát: a szabályok szerint mindig két orvosszakértőnek kell beazonosítani a halottakat ilyen esetekben, ezért a Győri Igazságügyi Orvosszakértői Intézettől jött főorvos is segítette a munkáját. A férfi visszaemlékezései szerint egy kisgyermek is elhunyt a balesetben, aki mindössze négy és fél éves volt. Az áldozatok között volt egy 24 éves férfi, valamint egy 27 és egy 50 éves nő. A fiatalabb áldozatok anya, apa és a gyermekük volt, az 50 éves nő a család rokona. Az alezredes a mai napig megőrizte az áldozatok fényképeit.

A szakértő vizsgálata szerint az autóban utazók már az ütközés pillanatában meghaltak, olyan erejű volt a baleset. Erre utalt, hogy a garatban nem találtak pernyenyomot vagy koromszemcsét, vagyis nem lélegezték be a füsttel megtelt levegőt. Prieger József kiemelte: bár nagy volt a tűz, nem jelentett extrém kihívást a holttestek azonosítása. Az autóban utazó férfi eleve nagyobb darab volt a hölgyeknél, akik esetében a csontozat volt a döntő: egy huszonéves nőnél még tömör a csont belső szerkezete, míg egy 50 évesnél ritkul a csontgerendázat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!