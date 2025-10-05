Minden idők egyik leghalálosabb hazai autós balesete történt Körmenden

1993 szeptemberének végén egy Audi hátulról belerohant egy olajszállító kamionba Körmend környékén. A teherautó alá szorult jármű szinte azonnal kigyulladt, és a nagy mennyiségű éghető anyag miatt a tűz hihetetlen gyorsasággal elpusztította az autót és a teherautót is. A lángok olyan hevesek voltak, hogy a sötétedéskor bekövetkezett balesetben nem is lehetett azonnal megállapítani, hogy hány halálos áldozat volt.

Brutális baleset Körmendnél: négyen égtek benn egy Audiba, amely olajszállító teherautónak ütközött.

Elsőre azt sem tudták, hányan haltak meg a balesetben

Másnapra kiderült: összesen négyen utaztak a gépjárműben, amelynek az egyik rendszámtáblája nem olvadt meg, így tudták egyáltalán azonosítani, hogy milyen típusú autóról van szó és az kihez tartozhat. Az osztrák rendszámtábla miatt a rendőrség bevonta a nyomozásba az ausztriai kollégákat is. A szakemberek a helyszíni nyomok alapján úgy látták: az Audi az első kerék durrdefektje miatt rohanhatott bele a teherautóba.

Ezután az áldozatok kilétének kiderítése volt a legfontosabb feladat: több napon át tartó munkával gyűjtötték össze az adatokat, az orvosi kartonokat, a vércsoport-információkat, a fogászati kezelésekről szóló feljegyzéseket és a műtétek zárójelentéseit, majd rendszerezték ezeket. Kiemelt figyelmet fordítottak az egyedi azonosító jegyekre, mint például az ékszerekre, műtéti hegekre, tetoválásokra, anyajegyekre és a megmaradt ruházatra. A holttestekről színes fényképek készültek a helyszínen, valamint később, a vizsgálatok során is.

Prieger József rendőrorvos alezredes is részt vett a nyomozásban és az áldozatok azonosításában, ám ő sosem járt helyszínen. Prieger nem egyedül végezte ezt a munkát: a szabályok szerint mindig két orvosszakértőnek kell beazonosítani a halottakat ilyen esetekben, ezért a Győri Igazságügyi Orvosszakértői Intézettől jött főorvos is segítette a munkáját. A férfi visszaemlékezései szerint egy kisgyermek is elhunyt a balesetben, aki mindössze négy és fél éves volt. Az áldozatok között volt egy 24 éves férfi, valamint egy 27 és egy 50 éves nő. A fiatalabb áldozatok anya, apa és a gyermekük volt, az 50 éves nő a család rokona. Az alezredes a mai napig megőrizte az áldozatok fényképeit.