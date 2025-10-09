Az autósok szívhatják a fogukat, két mentőhelikopter is érkezett a balesethez

Csütörtökön délután két személyautó karambolozott a 4-es főúton, Törökszentmiklósnál. A baleset helyszínére rengeteg mentőautó és tűzoltó érkezett, akik gyorsan megkezdték a sérültek ellátását - írta a Szoljon.hu.

Halálos baleset Törökszentmiklósnál: két mentőhelikopter és számos mentőautó is a helyszínre érkezett

Fotó: Nagy Balázs

Halálos baleset történt

A két autóban összesen hárman utaztak, ám a szerencsétlenség olyan súlyos volt, hogy két mentőhelikoptert is riasztottak. Két idős férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, míg egy idős nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A Szoljon.hu képgalériát is közzétett a balesetről, amelyet ide kattintva lehet megtekinteni.

A baleset nyomán nagy a forgalmi torlódás, a rendőrök Törökszentmiklós felé terelték a forgalmat. A kamionok, teherautók nem tudtak megfordulni, nekik meg kellett várniuk az útzár feloldását.

A 4-es mellett ma a 3-as főúton is szívhatták a fogukat az autósok, ugyanis szarvassal és teherautóval is karambolozott egy-egy sofőr. További részletek az Origo.hu korábbi cikkében.