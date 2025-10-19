Elhagyott bukósisak az út mellett: tragédiába száguldott a motoros

Súlyos közúti baleset történt a 4629-es úton, a 14-es kilométernél. A motoros életét már nem lehetett megmenteni, miután autóval ütközött – adta hírül a Szoljon.hu.

Halálos baleset történt vasárnap a 4629-es úton, egy motoros személyautóval ütközött

Fotó: Illusztráció (Tóth Imre/Haon.hu)

A halálos motorbaleset

Az ütközés Bagimajor és Kengyel között történt. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztata a hírportált, hogy a baleset helyszínére kiérkeztek a társhatóságok, és mentőhelikoptert is riasztottak. Információink szerint a 30 év körüli motoros életét nem tudták megmenteni, a helyszínen az életét vesztette.

A szezon egyik legtragikusabb motorbalesete a horvátországi Karlobag közelében, az adriai D8-as autópályán történt, ahol egy pótkocsis teherautó és három motoros ütközött össze. A szerencsétlenség áldozata P. Gábor, a hazai motorsport kiemelkedő alakja volt. További részletek az Origo.hu korábbi cikkében.