Árokba hajtott és meghalt a verpeléti traktoros

Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt Verpeléten, a Kiss Ernő utcában. Egy férfi kistraktorral közlekedett, amikor letért az útról, és a járművével az árokba borult – írta a Heol.hu.

Halálos kimenetelű traktorbaleset, a 70-es sofőr meghalt (Illusztráció)

Fotó: Karnok Csaba

Traktorbaleset rázta meg a várost

A halálos baleset szerda délután történt, a tragédia pontos körülményeit az Egri Rendőrkapitányság vizsgálja. A traktor vezetője egy hetven év körüli helyi férfi volt, aki a helyszínen azonnal életét vesztette.

Ez a súlyos eset is rámutat arra, milyen veszélyesek lehetnek a mezőgazdasági járművek a közutakon. Korábban egy másik, hasonló járművet érintő baleset is történt, erről az Origo.hu cikkében olvashat bővebben.