Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
tragédia

Árokba hajtott és meghalt a verpeléti traktoros

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Verpelétet tragédia rázta meg szerdán délután. Traktorbalesetben életét vesztette egy 70 éves férfi.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tragédiatraktor balesethalálosárokhalálos balesetbalesetsofőr

Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt Verpeléten, a Kiss Ernő utcában. Egy férfi kistraktorral közlekedett, amikor letért az útról, és a járművével az árokba borult – írta a Heol.hu.

Halálos kimenetelű traktor baleset, a 70-éves sofőr meghalt (Illusztráció)
Halálos kimenetelű traktorbaleset, a 70-es sofőr meghalt (Illusztráció)
Fotó: Karnok Csaba

Traktorbaleset rázta meg a várost

A halálos baleset szerda délután történt, a tragédia pontos körülményeit az Egri Rendőrkapitányság vizsgálja. A traktor vezetője egy hetven év körüli helyi férfi volt, aki a helyszínen azonnal életét vesztette.

Ez a súlyos eset is rámutat arra, milyen veszélyesek lehetnek a mezőgazdasági járművek a közutakon. Korábban egy másik, hasonló járművet érintő baleset is történt, erről az Origo.hu cikkében olvashat bővebben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!