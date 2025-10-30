Árokba hajtott és meghalt a verpeléti traktoros

Verpelétet tragédia rázta meg szerdán délután. Traktorbalesetben életét vesztette egy 70 éves férfi.
Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt Verpeléten, a Kiss Ernő utcában. Egy férfi kistraktorral közlekedett, amikor letért az útról, és a járművével az árokba borult – írta a Heol.hu.
Traktorbaleset rázta meg a várost
A halálos baleset szerda délután történt, a tragédia pontos körülményeit az Egri Rendőrkapitányság vizsgálja. A traktor vezetője egy hetven év körüli helyi férfi volt, aki a helyszínen azonnal életét vesztette.
Ez a súlyos eset is rámutat arra, milyen veszélyesek lehetnek a mezőgazdasági járművek a közutakon. Korábban egy másik, hasonló járművet érintő baleset is történt, erről az Origo.hu cikkében olvashat bővebben.
