Olyan erővel robbantak egymásba, hogy a sofőrök nem tudtak kiszállni az autóikból - galériával

Szanaszét hevertek a törmelékek a 31-es főúton. A hatalmas baleset során két személygépkocsi olyan erővel ütközött, hogy a sofőrök a roncsok foglyai lettek. A Szoljon.hu megrázó fotókat tett közzé a havária helyszínéről.

Hatalmas baleset a 31-es főúton

Fotó: Jászberényi HTP/Szoljon.hu

Megrázó baleset: a tűzoltóknak kellett kiszabadítani a sofőröket

Két személyautó karambolozott kedd reggel a 31-es számú főúton, Jászberény térségében – közölte a vármegyei hírportállal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A kiérkező jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, és a

roncsokba szorult sofőröket feszítővágó segítségével

sikerült csak kiszabadítaniuk. A két járművezetőt átadták a mentősöknek.

