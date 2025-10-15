Hírlevél

Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

baleset

Olyan erővel robbantak egymásba, hogy a sofőrök nem tudtak kiszállni az autóikból - galériával

Hatalmas ütközés a 31-es főúton! A durva balesetben a két autó olyan erővel csapódott, hogy a sofőrjeik nem tudtak kiszabadulni a roncsokból.
Szanaszét hevertek a törmelékek a 31-es főúton. A hatalmas baleset során két személygépkocsi olyan erővel ütközött, hogy a sofőrök a roncsok foglyai lettek. A Szoljon.hu megrázó fotókat tett közzé a havária helyszínéről.

baleset
Hatalmas baleset a 31-es főúton
Fotó: Jászberényi HTP/Szoljon.hu

Megrázó baleset: a tűzoltóknak kellett kiszabadítani a sofőröket

Két személyautó karambolozott kedd reggel a 31-es számú főúton, Jászberény térségében – közölte a vármegyei hírportállal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A kiérkező jászberényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, és a 

roncsokba szorult sofőröket feszítővágó segítségével 

sikerült csak kiszabadítaniuk. A két járművezetőt átadták a mentősöknek.

A balesetről készült képeket itt tudja megtekinteni!

Kedd hajnalban egy kisteherautó sodródott le az úttestről, majd frontálisan belecsapódott egy út menti fába. A sofőr életét nem sikerült megmenteni, a helyszínen az életét vesztette. A megrázó tragédia részleteit az Origóra kattintva tudja elolvasni!

 

