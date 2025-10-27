Kamion és terepjáró csattant össze kora reggel, kórházba szállították a sérültet – fotó

Hétfő reggel nem mindennapi baleset látványa fogadta a korán kelőket Mélykúton. Az 55-ös főúton egy búzát szállító kamion és egy terepjáró ütközött össze. Az eset a Damjanich és a Rákóczi utca kereszteződésénél történt, nagyjából hat óra környékén - írt a Baon.hu.

A baleset kora reggel történt

Fotó: Pozsgai Ákos

A helyszínen kiderül, hogy egy román rendszámú kamion és egy magyar terepjáró csattant egymásnak. A kamion sofőrje elmondta, hogy a terepjáró Kisszállás felé tartott, amikor egyelőre ismeretlen okból hirtelen átcsúszott az úttest közepére, részben a szembejövő sávba. A manővernek félfrontális ütközés lett a vége.

A baleset után eluralkodott a káosz

A kamion sofőrje szerencsére megúszta sérülések nélkül, de a terepjáróban ülők közül a sofőrt a mentők a kiskunhalasi kórházba szállították könnyebb sérülésekkel.

A helyszínelés és a műszaki mentés több, mint két órán át tartott, a rendőrség teljes szélességében lezárta az utat, így a forgalom megbénult.

Hosszú kamionsor torlódott fel mindkét irányban, a kisebb járművek pedig csak a környező utcákon tudtak kerülni.

A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

Kora hajnalban másik komoly baleset is történt, amelyet egy furgon elé ugrott szarvas okozott. Videón az egyik sofőr fedélzeti kamerájának felvételei.