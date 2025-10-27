Kamion és terepjáró csattant össze kora reggel, kórházba szállították a sérültet – fotó

Hétfő reggel nem mindennapi baleset látványa fogadta a korán kelőket Mélykúton. Az 55-ös főúton egy búzát szállító kamion és egy terepjáró ütközött össze. Az eset a Damjanich és a Rákóczi utca kereszteződésénél történt, nagyjából hat óra környékén - írt a Baon.hu.
A helyszínen kiderül, hogy egy román rendszámú kamion és egy magyar terepjáró csattant egymásnak. A kamion sofőrje elmondta, hogy a terepjáró Kisszállás felé tartott, amikor egyelőre ismeretlen okból hirtelen átcsúszott az úttest közepére, részben a szembejövő sávba. A manővernek félfrontális ütközés lett a vége.
A baleset után eluralkodott a káosz
A kamion sofőrje szerencsére megúszta sérülések nélkül, de a terepjáróban ülők közül a sofőrt a mentők a kiskunhalasi kórházba szállították könnyebb sérülésekkel.
A helyszínelés és a műszaki mentés több, mint két órán át tartott, a rendőrség teljes szélességében lezárta az utat, így a forgalom megbénult.
Hosszú kamionsor torlódott fel mindkét irányban, a kisebb járművek pedig csak a környező utcákon tudtak kerülni.
A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.
Kora hajnalban másik komoly baleset is történt, amelyet egy furgon elé ugrott szarvas okozott. Videón az egyik sofőr fedélzeti kamerájának felvételei.