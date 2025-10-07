Súlyos baleset: egy kamion borult fel az M3-on – képekkel

Nem mindennapi látványt nyújt Gyöngyösnél a felborult kamion az M3-ason. A baleset nyomán a kamion eltorlaszolja az utat, csak lépésben lehet közlekedni. A Heol.hu fotóriportere a helyszínen járt, a portálnak pedig nyilatkozott a szerencsétlenség kapcsán a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense is.

Súlyos baleset miatt csak lépésben halad a forgalom az M3-as érintett szakaszán

Fotó: Huszár Márk

Súlyos baleset az M3-as autópályán

Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán, a 85-ös kilométernél, Gyöngyös térségében kedden délután egy óra körül történt a havária. A sofőr súlyos sérüléseket szenvedett a végtagjain, nagy valószínűséggel azért következett be a szerencsétlenség, mert későn vette észre a terelést.

Még tart a helyszínelés, a rendőrökkel együtt a mentők is megérkeztek – számolt be Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Lázár Levente.

A felborult kamion miatt félpályán halad a forgalom, hatalmas torlódással kell számolni az arra haladóknak.

A balesettel kapcsolatban a hírportál megkereste az Országos Mentőszolgálatot is.

A helyszínről egy 50 év körüli férfit súlyos végtagsérüléssel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba”

– nyilatkozta Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A balesetről készült fotókat itt tudja megnézni!

