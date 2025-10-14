Hírlevél

baleset

Felkavaró, helyszíni képek a brutális balesetről

A Nyíregyháza melletti 41-es főúton súlyos karambol történt, amit jól mutatnak a szétroncsolódott járművekről készült, sokkoló fotók. A mentőhelikopter érkezése pedig a baleset súlyosságát jelzi. A helyszínre érkező tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítaniuk az autókba szorult sérülteket.
A baleset miatt a helyszínen teljes útzárat rendeltek el, a mentési munkálatok a városgondnok tájékoztatása szerint elhúzódhatnak. A katasztrófavédelem munkatársai a súlyos roncsokból feszítővágó segítségével tudták csak kiszabadítani az autókba szorult sofőröket - írta a Szon.hu. 

A helyszíni képeken is láthatják, hogy mennyire brutális volt a baleset
A helyszíni képeken is látható, hogy mennyire brutális volt a baleset
Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

Autódarabok, kifolyt olaj és mentőautók mindenhol baleset

Két személygépkocsi ütközött össze a 41-es főúton, Nyíregyháza térségében, a 41-es és a 403-as főutak körforgalmának közelében.

Metőhelikoptert is riasztani kellett a helyszínre
Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

Mindkét járműben egy-egy ember utazott, akiket a nyíregyházi hivatásos tűzoltók a roncsokból feszítővágó segítségével szabadítottak ki. A helyszínre Debrecenből mentőhelikopter is érkezett, amely azonnal megkezdte a súlyos sérültek szakszerű ellátását és kórházba szállítását. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták, az érintett útvonalon forgalomkorlátozásra kell számítani.

A helyszíni képek megtekintéséhez ide kattintsanak.

Kedd hajnalban is balesetre virradt a nap, egy kisteherautó sofőrje szörnyethalt, mikor fának hajtott, bővebben olvashatnak róla az Origo.hu oldalán.

 

