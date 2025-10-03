Ilyet még nem látott! Itt vannak a képek a brutális éjszakai BMW-s balesetről

Egy autó lesodródott az útról, és egy betonkerítésnek csapódott október 2-án éjjel a debreceni Mikepércsi úton - írta meg a Haon.hu a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem információi alapján. A helyszínen készített képeken jól látszik, hogy egy BMW-ssel történt brutális baleset.

Brutális balesetet szenvedett két ember ebben a BMW-ben

Forrás: HAON/Vida Márton Péter

Két fiatal ült a kocsiban. Az egyiküket a debreceni hivatásos tűzoltóknak kellett kiszabadítania a roncsból egy feszítővágóval. A helyi újságírók azt az információt kapták az Országos Mentőszolgálattól,

hogy mindketten a fejükön sérültek meg.

A 20 év körüli nő és a 30 év körüli férfi is kórházban van már, ez utóbbit életveszélyes állapotban vitték be.

Fotók, videók a baleset helyszínéről

A helyszínen fotók és felvételek is készültek. A Haon.hu képgalériáját ide kattintva nézheti meg!