Szinte semmi sem maradt az autóból a frontális ütközés után – fotók

A tegnapi Nyíregyháza melletti baleset során a tűzoltóknak feszítővágó segítségével kellett kiszabadítaniuk a roncsok közé szorult sérülteket. A súlyos frontális ütközés Napkor és Oros között, az autópálya felhajtójának közelében történt - írta a Szon.hu.

A baleset után nem sok maradt az autóból

Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

Feszítővágóval kelett kimenteni az egyik sofőrt a baleset után

A helyi beszámolók szerint a frontális ütközésben két autó érintett. A baleset feltételezhető oka, hogy egy 77 éves férfi sofőr egyelőre tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött a szemből érkezővel.

A vétlen, 45 éves nő autója az árokba csapódott, és a felismerhetetlenségig összetört.

A két sofőr a roncsok közé szorult, így a katasztrófavédelem szakemberei csak feszítővágóval tudták kiszabadítani őket. A mentésben négy földi és egy légi egység (mentőhelikopter) is részt vett, végül mentőautóval szállították kórházba a sérülteket.

A 77 éves férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett

A 45 éves nő is súlyosan megsérült: láb-, bokacsont- és sípcsonttöréseket, valamint fejsérülést szenvedett.

A frontális baleset helyszínén pár méterre 40 km/h-s sebességkorlátozó tábla van kihelyezve, ami felveti a sebességtúllépés gyanúját. Hozzátette azt is, hogy a feltételezhetően vétkes idős sofőrnek mindössze három hónappal korábban már volt egy balesete Nyíregyházán, a belvárosban. A baleset körülményeit vizsgálják.

