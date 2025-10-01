Brutális balesetet rögzített az autós kamerája

Két személyautó ütközött egymásnak a 83-84. kilométer között Dunaföldvár térségében szerda délután, az M6-os Budapest felé vezető oldalán. Brutális ráfutásos baleset történt – írta meg a Bama.hu.

A baleset következtében az egyik autó az árokba zuhant, a másik a középső szalagkorlátnak csapódott

Fotó: Katona Ákos/HAON(Illusztráció)

A dunaújvárosi és solti hivatásos tűzoltók egyből a baleset helyszínére érkeztek

Csatlakoztak hozzájuk a dunaföldvári önkéntesek is. A járműveket a rajok áramtalanítottá, és a sztráda mindkét oldalát érintő forgalmi akadályt megszüntették.

Néhány napja az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalát teljes szélességben le kellett zárni. Autó karambolozott egy motorossal, a szerencsétlenség nyomán pedig akkora volt a torlódás, hogy az arra járóknak alternatív útvonalat kellett keresniük.