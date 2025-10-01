Hírlevél

Rendkívüli

Kiszivárogtak a részletek az EU-csúcsról – mutatjuk, miről volt szó

dunaújvárosi

Brutális balesetet rögzített az autós kamerája

29 perce
Olvasási idő: 2 perc
Dunaföldvár térségében az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán két személyautó karambolozott. A járművek a felismerhetetlenségig roncsolódtak a balesetben.
dunaújvárosi m6 autópálya m6 baleset szalagkorlát árok baleset Dunaföldvár

Két személyautó ütközött egymásnak a 83-84. kilométer között Dunaföldvár térségében szerda délután, az M6-os Budapest felé vezető oldalán. Brutális ráfutásos baleset történt – írta meg a Bama.hu.

A baleset következtében az egyik autó az árokba zuhant, a másik a középső szalagkorlátnak csapódott
Fotó:  Katona Ákos/HAON(Illusztráció)

A dunaújvárosi és solti hivatásos tűzoltók egyből a baleset helyszínére érkeztek

Csatlakoztak hozzájuk a dunaföldvári önkéntesek is. A járműveket a rajok áramtalanítottá, és a sztráda mindkét oldalát érintő forgalmi akadályt megszüntették.

Néhány napja az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalát teljes szélességben le kellett zárni. Autó karambolozott egy motorossal, a szerencsétlenség nyomán pedig akkora volt a torlódás, hogy az arra járóknak alternatív útvonalat kellett keresniük.

 

