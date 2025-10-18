Betondarab esett egy férfi fejére Debrecenben, a ház közelébe se mernek menni a szomszédai

2024. október 18-án, a debreceni Holló János utcában lezuhant egy betondarab az épület erkélyéről. A baleset emberi életet követelt-írta meg a Haon.hu.

A betondarab egy férfi fejére zuhant, hiába próbáltak segíteni a balesetet szenvedett 90 év körüli ember

Kép forrása: Batta Gergő

Bűncselekményre, idegenkezűségre utaló körülményt nem állapítottak meg a rendőrök helyszíni szemle és adatgyűjtés alapján. Az OMSZ annyit árult el, hogy súlyos sérülésekkel szállították kórházba a nyugdíjast. A debreceni tűzoltók körbekerítették a területet, ezután mentő segítségével átvizsgálták az épületet a magasból. Kéziszerszámokkal távolították el a meglazult vakolatot.

A baleset miatt a helyiek rettegnek a falak közelébe menni

Még soha nem volt ehhez fogható eset egy nő beszámolója alapján, félnek. A társasház nem is tűnik rossz állapotúnak. Egy másik lakó azonban azt állítja, már korábban is potyogtak a betondarabok az épületről. A Debreceni Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálta az esetet.

