erkélyéről baleset

Betondarab esett egy férfi fejére Debrecenben, a ház közelébe se mernek menni a szomszédai

1 órája
Egy debreceni utcán betondarab zuhant le egy ház erkélyéről. A baleset tragédiával végződött.
2024. október 18-án, a debreceni Holló János utcában lezuhant egy betondarab az épület erkélyéről.  A baleset emberi életet követelt-írta meg a Haon.hu.

A betondarab egy idős férfi fejére zuhant, hiába próbáltak segíteni a balesetet szenvedett 90 év körüli bácsin
Bűncselekményre, idegenkezűségre utaló körülményt nem állapítottak meg a rendőrök helyszíni szemle és adatgyűjtés alapján. Az OMSZ annyit árult el, hogy súlyos sérülésekkel szállították kórházba a nyugdíjast. A debreceni tűzoltók körbekerítették a területet, ezután mentő segítségével átvizsgálták az épületet a magasból. Kéziszerszámokkal távolították el a meglazult vakolatot.

A baleset miatt a helyiek rettegnek a falak közelébe menni

Még soha nem volt ehhez fogható eset egy nő beszámolója alapján, félnek. A társasház nem is tűnik rossz állapotúnak. Egy másik lakó azonban azt állítja, már korábban is potyogtak a betondarabok az épületről. A Debreceni Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálta az esetet.

Robbanás tette életveszélyessé egy háromgyerekes család otthonát Békés Vármegyében.  Az eset idejében csak a kutyus tartózkodott a házban, akit maga alá temetett a leszakadó födém. 

 

