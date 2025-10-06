Pusztító tűz: leégett az egykori gyógyszertár műemléképülete

Pusztító tűz rombolta le hétfő hajnalban az egykori gyógyszertárat. Az elhagyatott épületben a baleset idején többen is tartózkodtak ismeretlen okokból. A tűzoltók rögtön megkezdték a mentést - írta meg a Boon.hu.

A tragikus baleset kiváltó oka a mai napig tisztázatlan, a tűz az elektromossággal összefüggésben jöhetett létre a jellegzetes épületben

Fotó: Facebook



A gyógyszertár a hejőscsabai városrész egyik legnevesebb épülete volt a Pesti útra kivezető szakaszon. A miskolciak a mai napig gyógyszertárként hivatkoznak rá, holott már több évtizede nem funkcionál patikaként. Voltak tervek a műemléképület újbóli felhasználására, néhány éve az önkormányzat felújítást, átépítést tervezett a környéken, hogy segítse a környék újraéledését, serkentse a a vevői-bérlői érdeklődést a ház iránt.

A baleset helyszínére érkező tűzoltóknak négy embert kellett kimenteniük

Arról nincsen információnk, hogy kik és mi okból tartózkodhattak a lakatlan házban. Éjfél után fél 1 körül érkezett jelzés a katasztrófavédelemnek, azt követően miskolci és barcikai tűzoltók siettek a helyszínre öt fecskendővel, létráskocsival. A lángok elfojtása egy óra alatt befejeződött, a tetőszerkezet és a felső szint égett, a lángok nem terjedtek tovább. Épségben kijutott a bent lévő két felnőtt és gyermek.

Idén márciusban egy 300 éves fatemplom lett tűz martaléka Temesváron. A tűz terjedését sikeresen megfékezték a tűzoltók, szerencsére senki nem sérült meg.