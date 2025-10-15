Volt bőr a képén: a sofőr hatalmas balesetet okozott az M1-esen, majd flegmán elszelelt – videó

A pimasz német sofőr ámokfutásának súlyos következményei lettek. Balesetet okozott, majd úgy távozott, mintha semmi köze nem lenne a súlyos haváriához. A Kemma.hu-t Dr. Horváth Sándor a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatta a baleset részleteiről. Az esetről videó is készült, melyet a cikk végén meg tud tekinteni!

Segítségnyújtás nélkül továbbhajtott a német sofőr, az ügyészség vádat emelt a balesetet okozó sofőr ellen (képünk csupán illusztráció)

Fotó: Katona Ákos/HAON / Katona Ákos/HAON

Súlyos balesetet okozott, nem rajta múlt, hogy nem lett nagyobb baj

Az M1-es autópályán történt szerencsétlenség során egy német autós még 2022. nyarán Budapest felől közlekedett Győr irányába a külső sávban. Az útja során 120km/h-ás sebességgel egy előzési manőverbe kezdett, és átvágott a belső sávba. A manőver közben nem figyelt, így

nem vette észre, hogy mögötte egy autó 130 km/h-ás tempóval közeledik, akinek nem adott elsőbbséget.

A vétlen sofőr, hogy az ütközést elkerülje, balra rántotta a kormányát, emiatt az autó előbb a belső, majd a külső szalagkorlátnak csapódott. A kocsiban jelentős anyagi károk keletkeztek, és a sofőr is megsérült, szerencsére nem súlyosan.

A német sofőr a baleset után mintegy 20-30 méterre megállt, és kiszállt autójából, de a leállósávban álló sértetthez nem ment oda, nem győződött meg annak állapotáról. A férfi így segítségnyújtás elmulasztásának bűntettét is elkövette

– írja a hírportál.

A Tatabányai Ügyészség a német férfi ellen vádemelést nyújtott be, melyben azt javasolta, hogy

a bíróság tárgyalás nélkül szabjon ki pénzbüntetést a férfira, valamint tiltsa el a közúti járművezetéstől.

