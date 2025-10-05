Szívbeteg, idős nőt mentettek az árokba borult autóból - fotók, videó

Baleset történt az 5411-es úton Kiskunmajsa és Kistelek között: egy személyautó az árokba sodródott, a helyszínre pedig mentőhelikoptert is riasztottak. Az autó Kömpöcről tartott Kiskunmajsa felé, amikor egy balra ívelő kanyarban ismeretlen okból átsodródott a szemközti sávba, megpördült, majd az árokban állt meg - számolt be róla a Baon.hu.
A járműben egy idős házaspár utazott. A férfi ki tudott szállni, az idős nő azonban beszorult az autóba. A kiskunmajsai hivatásos tűzoltók, valamint két mentőautó és egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, hogy segítsenek a mentésben.
A tűzoltók nem tudták egyből megkezdeni a mentést, az asszony kiemeléséhez meg kellett várniuk a mentőket. Különösen óvatosan mentették ki, mivel pacemakere van, így a gyors mozgatás külön kockázatot jelentett. A mentők végül a nőt megfigyelésre kórházba szállították, de szerencsére egyikük sem szenvedett súlyos sérülést.
