Mercedes kisbusszal ütközött az autó az M1-esen – két gyermekért küzdenek – képek

Szörnyű baleset rázta meg a hétvégén az országot: tíz ember, köztük két gyermek került kórházba, miután péntekről szombatra virradóra súlyos ütközés történt az M1-es autópályán, Bicske térségében. A helyszínről készült képek tanúsága szerint a karambol brutális erejű volt és több utast a tűzoltóknak kellett kivágni a roncsok közül - számolt be róla a Kemma.hu.

Helyszíni fotó az M1-es autópályán történt súlyos baleset után.

Két gyerek is sérült a balesetben

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a baleset az autópálya 35–36-os kilométerszelvénye között történt. Egy 41 éves sofőr az átterelt forgalmi sávban próbálta elkerülni a megtorpanó járműsort, ám a manőver során áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy Győr felé szabályosan haladó Mercedes Sprinter kisbusszal. A járművet egy 31 éves férfi vezette, és hatan utaztak benne, míg a személyautóban négyen ültek.

A mentéshez hatalmas erőket mozgósítottak: az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint 15 mentőegység, köztük gyermekrohamkocsi is a helyszínre sietett. A baleset következtében két gyermek, egy 6 és egy 11 éves, életveszélyes sérüléseket szenvedett, öt felnőtt súlyosan, három pedig könnyebben sérült meg.

Sajnos nem ez volt a hétvége egyetlen balesete. Hoffer Zsolt rendőr alezredes, a Hungarian Police Rallye Team pilótája hangsúlyozta, hogy a munkaterületek környékén a sávszélesség csökken, megváltozik a térérzékelés, és a járművek közelebbinek tűnhetnek egymáshoz, mint valójában vannak.

A legnagyobb hiba, hogy sokan nem lassítanak le időben

– mondta az alezredes, aki szerint a figyelmetlenség és a türelmetlenség az autópályán életveszélyes kombináció.

