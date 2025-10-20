Halálos baleset: Mercedes ütközött Renault-val

Tragédia történ a 405-ös főúton, Újhartyán közelében szombat este. Egy Mercedes és egy Renault frontálisan ütközött egymással. A Mercedes sofőrje a helyszínen belehalt a sérüléseibe, a másik jármű vezetője pedig súlyosan megsérült. A Bors írt a halálos balesetről.

A baleset következtében mindkét jármű súlyosan megsérült.

Forrás: Bors

Halálos baleset a főúton

A baleset ereje rendkívül nagy volt: mindkét jármű szinte totálkárosra tört, a légzsákok kinyíltak az utastérben, az autók eleje felismerhetetlenné vált.

A kocsik az út két oldalára vágódtak, a Mercedes a bokrok és fák felé, csomagtartójával előre szaladt. Egy arra járó szemtanú elmondása szerint egyik autónak sem maradt meg az eleje.

Mindkét járműbe beszorultak a sofőrök. A Mercedesben ülő férfire az ütközés következtében a műszerfal szinte ránehezedett, a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk. A dabasi hivatásos tűzoltók és mentők érkeztek a helyszínre. A Mercedes vezetője ekkor már nem volt magánál. A másik sofőrt is ki kellett vágni a kocsiból. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Tegnap is halálos baleset történt Demecsernél, amikor két fiatal gyorsulási versenyt tartott, majd az egyikőjük autója traktorba csapódott. Aki ezt az autót vezette, belehalt a sérüléseibe. Részletek az Origo.hu oldalán.