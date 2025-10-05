Mezőgazdasági munkagép okozott súlyos személyi sérülést

Szombat délután szörnyű baleset történt Cirákon, ezért a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Egy mezőgazdasági munkagép csípte be kezelője kezét, a mentéshez a beledi önkéntes és a répcelaki önkormányzati tűzoltók is kivonultak. A helikopter a temető közelében szállt le a sérült kórházba szállításához - számolt be róla a Kisalföld.hu.

Baleset történt Cirákon, amikor egy munkagép csípte be kezelőjének kezét

Fotó: Répcelaki tűzoltóság

Súlyos baleset Cirákon

A mezőgazdasági munkagép kezelője súlyos sérüléseket szenvedett. A beledi önkéntes tűzoltó egyesület közösségi oldalán számolt be az esetről. A részletekről a Kisalföld.hu munkatársai az Országos Mentőszolgálatnál és a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnál is érdeklődtek.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A sérültet, egy 30 év körüli nőt, súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban légi úton szállították kórházba.

Az esetről készült képek a linkre kattintva érhetők el.

