Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

Balaton

Baleset miatt óriási torlódás alakult ki a sztrádán

39 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több jármű is összeütközhetett az M7-esen. Az autópálya Balaton felé vezető oldalának belső sávját lezárták a baleset miatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BalatonM7-es autópályatorlódásokbalesetforgalom

Baleset történt az M7-es autópálya székesfehérvári szakaszánál, a 62-es km-nél. Információik szerint több jármű is karambolozhatott, így le kellett zárni a belső sávot a Balaton felé vezető oldalon - írta meg a Feol.hu.

A baleset következtében a Balaton felé egy sávban halad a forgalom
A baleset következtében a Balaton felé egy sávban halad a forgalom
Fotó: Kemma.hu ( illusztráció)

A baleset megbénította a forgalmat

A Fejér vármegyei hírportál arról ír, hogy legalább 3 kilométeres torlódással kell számolni az arra közlekedőknek.

Csütörtök délután három autó ütközött össze Csabacsűdnél, a 44-es főút és a Zrínyi Miklós utca találkozásánál. A tömegkarambolban ketten megsérültek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!