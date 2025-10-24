Baleset miatt óriási torlódás alakult ki a sztrádán

Baleset történt az M7-es autópálya székesfehérvári szakaszánál, a 62-es km-nél. Információik szerint több jármű is karambolozhatott, így le kellett zárni a belső sávot a Balaton felé vezető oldalon - írta meg a Feol.hu.

A baleset következtében a Balaton felé egy sávban halad a forgalom

Fotó: Kemma.hu ( illusztráció)

A baleset megbénította a forgalmat

A Fejér vármegyei hírportál arról ír, hogy legalább 3 kilométeres torlódással kell számolni az arra közlekedőknek.

