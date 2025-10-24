Baleset miatt óriási torlódás alakult ki a sztrádán

Több jármű is összeütközhetett az M7-esen. Az autópálya Balaton felé vezető oldalának belső sávját lezárták a baleset miatt.
Baleset történt az M7-es autópálya székesfehérvári szakaszánál, a 62-es km-nél. Információik szerint több jármű is karambolozhatott, így le kellett zárni a belső sávot a Balaton felé vezető oldalon - írta meg a Feol.hu.
A baleset megbénította a forgalmat
A Fejér vármegyei hírportál arról ír, hogy legalább 3 kilométeres torlódással kell számolni az arra közlekedőknek.
Csütörtök délután három autó ütközött össze Csabacsűdnél, a 44-es főút és a Zrínyi Miklós utca találkozásánál. A tömegkarambolban ketten megsérültek.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!