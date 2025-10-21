Halálos motorbaleset: a sofőr átrepült a kocsin az ütközés következtében - videó

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályának tájékoztatása szerint a balesetet az okozta, hogy egy személyautó tolatott ki a parkolóból - írta a Bama.hu.

Helyszínen életét vesztette a balesetben megsérült motoros

Fotó: Löffler Péter/BAMA

Nem vette észre a motorost, így történt a baleset

A rendőrségi tájékoztatás szerint a személyautó sofőrje tolatás közben nem látta az érkező motorost, mivel a kilátását egy mellette álló teherautó takarta el. Emiatt a sofőr vélhetően nem észlelte az úton haladó motorkerékpárost, aki nagy sebességgel nekiütközött a kocsinak, majd a becsapódás erejétől átrepült felette. A motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ) kapott tájékoztatás szerint, bár a mentők azonnal megkezdték az újjáélesztést, az 50 év körüli férfi életét már nem tudták megmenteni. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

Nemrég egy közkedvelt Dj vesztette életét egy motorbalesetben, erről részletesebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.