Négy autó csapódott egymásnak, az egyik fel is borult – kritikus állapotban vannak a sérültek

Péntek délután teljesen megbénult a 8119-es út Tatánál. Négy autót is érintett a szörnyű baleset, a gépjárművek sorban csapódtak egymásnak. A szerencsétlenség kezdetben műszaki hibából történt, majd követték egymást az események, a mentők több személyt is kórházba szállítottak – írta meg a Kemma.hu.

Az egyik autó felborult a súlyos balesetben

Kép forrása: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A rendőrség beszámolója alapján, egy 65 éves környei férfi elindult Opel Astra gépjárművével Tata irányából Környe felé, amikor elveszítette az uralmát autója felett. Nekiütközött egy műszaki hiba miatt félrehúzódott járműszerelvénynek, majd a szembejövő sávba sodródva két másik autót is magával sodort. Három autó totálkárosra roncsolódott.

Az Opel hátulja kifordult az ütközés erejétől, a gépjármű megpördült tengelye körül és menetirány szerinti bal oldalra sodródott. A sávban egy szabályosan közlekedő Chevrolet Lacettivel karambolozott frontálisan, aminek egy 57 éves neszmélyi férfi volt a sofőre. Olyan brutális volt a becsapódás, hogy 180 fokos fordulatot vett az Opel, ezt követően visszazuhant az úttestre, ahol hátuljával nekiment a Chevrolet mögött haladó Peugeot 307-nek. Egy 52 éves oroszlányi férfi vezette a Peugeot-ot, egy másik személy is ült az anyósülésen. Az út szélére, majd a füves árokba lökte az autót a karambol, ahol fának csapódott.

A 65 éves sofőrt súlyos sérülésekről szállították kórházba a mentők

Fotó: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A balesetben összeroncsolódott gépjárművek elzárták az utat

Így mindkét irányban leállt a forgalom. Az Opel vezetőjét súlyos, 8 napon túl gyógyuló sebesülésekkel szállították kórházba. Könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek az utasok a másik két érintett járműben. A roncsok szétvágásán és műszaki mentésén hosszú órákig dolgoztak a tatabányai tűzoltók, eközben a mentők ellátták a sérült személyeket. Egy 60 év körüli férfit súlyos, 3 másik embert, köztük egy fiatal fiút könnyű sérülésekkel szállították kórházba. Teljesen járhatatlan lett a 8119-es, el kellett terelni a forgalmat. Hamar bedugultak a környékbeli utak, és fennakadások jöttek létre az M1-esnél, a főváros felé vezető oldalon is, mert az autósok nem tudtak rá felhajtani. A rendőrség tájékoztatása szerint több kilométeresre nőtt a dugó, a baleset teljesen megbénított az egyébként is hétvégi forgalommal telített autópályát. A forgalom csak sötétedés után indulhatott újra.