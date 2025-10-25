Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Mi történt?

Már az ukrán atomerőmű is könyörög Kijevnek, hogy hallgasson Putyinra

életveszélyes

BMW csapódott kerítésnek – mentőhelikopter is érkezett a sérültekhez

49 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fának és kerítésnek ütközött egy BMW. A baleset következtében hárman sérültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
életveszélyesmentőhelikoptergyermekbalesetsofőrBMW

Súlyos baleset történt október 24-én délelőtt Nemeshanyban, Veszprém megyében, ahol egy BMW személygépkocsi fának és kerítésnek ütközött - számolt be róla a Kisalföld.hu.

Hárman sérültek a balesetben.
Hárman sérültek a balesetben.
Forrás: Ajkamentők

Mentőhelikopter is érkezett a balesethez

A járműben három fő utazott: a sofőr életveszélyes, míg egy gyermek és édesanyja súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínre két sümegi mentőautó, az ajkai esetkocsi, valamint a balatonfüredi és marcali mentőhelikopterek érkeztek. A helyszíni ellátást és állapotstabilizálást követően a sofőrt mentőhelikopterrel Győrbe, míg a másik két sérültet Veszprémbe szállították további kórházi kezelésre.

A helyszínre több mentő és helikopter is érkezett.
A helyszínre több mentő és helikopter is érkezett.
Forrás: Ajkamentők

Péntek reggel szokatlan baleset történt Keszthelyen, a Napfény soron: egy kisautó ütközött egy szarvasnak, majd a becsapódás következtében a villanyoszlopnak is nekihajtott. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!