BMW csapódott kerítésnek – mentőhelikopter is érkezett a sérültekhez

Súlyos baleset történt október 24-én délelőtt Nemeshanyban, Veszprém megyében, ahol egy BMW személygépkocsi fának és kerítésnek ütközött - számolt be róla a Kisalföld.hu.

Hárman sérültek a balesetben.

Forrás: Ajkamentők

Mentőhelikopter is érkezett a balesethez

A járműben három fő utazott: a sofőr életveszélyes, míg egy gyermek és édesanyja súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínre két sümegi mentőautó, az ajkai esetkocsi, valamint a balatonfüredi és marcali mentőhelikopterek érkeztek. A helyszíni ellátást és állapotstabilizálást követően a sofőrt mentőhelikopterrel Győrbe, míg a másik két sérültet Veszprémbe szállították további kórházi kezelésre.

A helyszínre több mentő és helikopter is érkezett.

Forrás: Ajkamentők

Péntek reggel szokatlan baleset történt Keszthelyen, a Napfény soron: egy kisautó ütközött egy szarvasnak, majd a becsapódás következtében a villanyoszlopnak is nekihajtott. Részletek az Origo.hu oldalán.