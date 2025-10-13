Elmebeteg sofőr manőverezett az M1-es autópályán, centiken múlt a tömegbaleset - videó

Egy autós nem mindennapi képsorokat rögzített az M1-es autópályán, az osztrák határhoz közel vasárnap: végül a puszta szerencsén múlt, hogy egy őrült sofőr manővereiből nem lett baleset. A felvétel készítője elmondta: akkor indította el a kamerát, amikor történetünk főszereplője, a fehér furgon 130-as tempónál fél méterre közelítette meg, majd ugyanez a fickó egy másik sofőrrel is összeveszett, miután egymásra húzták a kormányt - írta a Kisalföld.hu.

Videón az őrült sofőr manőverei: centimétereken múlt a tömegbaleset

Fotó: Nool.hu

Centiken múlt a baleset

A felvételen az látható, hogy a fehér furgon sofőrje leszorítja a belső sáv melletti szalagkorlátnál a fekete autót, amelynek neki is ment, kárt okozva a járműben. Az eset után a másik autós félreállt, ám a furgonos nem volt hajlandó erre, nagy sebességgel az osztrák felé menekült.

A felvétel készítője felhívta a 112-őt, ahol elmondta az eset részleteit, a gépkocsi rendszámát és megadta az autó leírását, a rendőrség pedig hamarosan lekapcsolta a furgon vezetőjét.

Egyelőre nem tudni, hogy miért, de az M1-esen hétfő reggel baleset történt, nem messze attól a helytől, ahol a fentebbi felvételek történtek. A hármas karambol nyomán már kora reggel be kellett vetniük a tűzoltóknak a feszítővágókat.