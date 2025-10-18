Hírlevél

baleset

Két ember meghalt a budapesti tűzben

38 perce
Péntek este a budapesti 16. kerületben, a Gábor Áron utcában kigyulladt egy épület. A balesetnek két halálos áldozata van.
A 16. kerületi Gábor Áron utcában magasra csaptak a lángok péntek este. A tűz fékezhetetlenül pusztított, a balesetben két ember meghalt – írta meg a Borsonline.hu. Egy robogóra és két autóra is átterjedt a tűz az épület kertjében. 

A szörnyű balesetben az egész téglaépület lángra kapott, a körülötte lévő 50 négyzetméteres bódékat beleértve
A balesetben az egész téglaépület lángra kapott, a körülötte lévő 50 négyzetméteres bódékat is beleértve
Fotó: MW archív (illusztráció)

Három tűzoltóautóval érkeztek a baleset helyszínére a tűzoltók

Több mint egy órán keresztül harcoltak a lángokkal a fővárosi hivatásos tűzoltók,

 akik már csak az épületben tartózó idős férfi és nő holttestét találták meg a leégett épületben.

A baleset keletkezésének okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni. 

Szeptember végén felgyulladt egy parányi ház Kisbéren. A tűzoltók egy megégett testet fedeztek fel a romok alatt, nem lehetett a személyazonosságát megállapítani.

 

 

