Két ember meghalt a budapesti tűzben

Péntek este a budapesti 16. kerületben, a Gábor Áron utcában kigyulladt egy épület. A balesetnek két halálos áldozata van.
A 16. kerületi Gábor Áron utcában magasra csaptak a lángok péntek este. A tűz fékezhetetlenül pusztított, a balesetben két ember meghalt – írta meg a Borsonline.hu. Egy robogóra és két autóra is átterjedt a tűz az épület kertjében.
Három tűzoltóautóval érkeztek a baleset helyszínére a tűzoltók
Több mint egy órán keresztül harcoltak a lángokkal a fővárosi hivatásos tűzoltók,
akik már csak az épületben tartózó idős férfi és nő holttestét találták meg a leégett épületben.
A baleset keletkezésének okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.
Szeptember végén felgyulladt egy parányi ház Kisbéren. A tűzoltók egy megégett testet fedeztek fel a romok alatt, nem lehetett a személyazonosságát megállapítani.
