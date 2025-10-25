Se jogsi, se műszaki, se józanság: fának hajtott egy sofőr – fotó, videó

A baleset péntek este 21 óra körül történt a Jánoshalmáról kivezető Halasi úton, amikor egy részeg férfi elvesztette uralmát járműve felett. A sofőr megcsúszott a vizes úton, letért az úttestről, majd egy fának ütközött. A becsapódás ereje óriási volt: az autó totálkárosra tört, jobb eleje teljesen behajlott - írta a Baon.hu.

A baleset utáni helyszínelés során sok minden kiderült

Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

A balesetet követően a jánoshalmi tűzoltók mellett Kiskunhalasról is érkeztek mentőegységek. A mentők a rendőrökkel közösen emelték ki a sérült sofőrt a roncsból. A helyszíni elsődleges ellátás után a férfit a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára szállították. A műszaki mentés során a jánoshalmi önkormányzati tűzoltók a tűzveszély elkerülése érdekében áramtalanították az autót.

Totálkárosra tört az autó

Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Részegen okozta a balesetet

Helyszíni információink szerint a fának csapódó autó vezetője ittasan ült a volán mögött, amikor elvesztette uralmát a jármű felett.

A helyszíni szemle tovább súlyosbította a helyzetet, kiderült, hogy a sofőrnek nem volt vezetői engedélye, és a jármű, amellyel a balesetet okozta, már régen lejárt a műszaki engedélye. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

