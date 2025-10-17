Hírlevél

baleset

Kidöntötte a villanyoszlopot a részeg sofőr, egy egész utca maradt áram nélkül

A 20 éves fiatalember rossz döntést hozott, amikor ittasan ült volán mögé, majd letarolt egy villanyoszlopot a Kaposvárhoz közeli Jutában. A baleset következtében számos utca lakója áram nélkül maradt.
A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt egy húszas évei elején járó férfi ellen, aki ellen ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége és közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétsége a vád. A részeg sofőr veszélyes kalandja ugyanis balesettel ért véget - írta a Sonline.hu.

Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

Részegen okozott balesetet

A Kaposvári Járási Ügyészség vádirata szerint a fiatal férfi két ismerősével együtt 2025 júniusában, éjszaka indult haza részegen egy szórakozóhelyről a Kaposvárhoz közeli lakóhelyükre. A sofőr azonban letért az útról, és villanyoszlopnak ütközött Jutában.

A súlyos balesetben a vádlott és két utasa is könnyebben sérült. Az általa kidöntött oszlop miatt elszakadt az áram- és internetkábel, ami a környező utcákban számos lakónak okozott órákon át tartó áramszünetet és internetszolgáltatás-kiesést.

Az ügyészség a férfivel szemben felfüggesztett fogházbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozza.

Minden alkalommal meglepő, hogy a beton villanyoszlop kerül ki vesztesen az ütközésből, mint ahogy az már két korábbi esetben is történt. Ezekről az Origo.hu oldalán bővebben olvashatnak.

 

