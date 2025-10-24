Döbbenetes részletek derültek ki a gyermekhalállal végződő csányi óvodabalesetről

Csak egy játék volt az óvoda udvarán, mégis örökre megváltozott egy család és egy egész falu élete. A csányi baleset hat év távlatából is felkavarja az embereket és most újra előkerült a szomorú ügy. A Hatvani Járásbíróság november 4-én hirdet ítéletet a mászókabaleset két vádlottja ügyében – írja a Borsonline.hu.
A 2019 nyarán történt tragédia még ma is felfoghatatlan. Egy örömteli kislány két másik társával együtt felmászott a játszótéri mászókára, ahogy annyi gyerek szokott nap mint nap. Csakhogy a játék hirtelen kidőlt, a nehéz gerenda pedig a hatéves kislány fejére zuhant. Hiába a gyors segítség, már nem tudták megmenteni az életét.
A baleset felelőseinek ítéletét a bíróság mondja ki
A nyomozás évekig tartott, a baleset körülményei pedig egyre döbbenetes részleteket tártak fel. Kiderült, hogy
a mászóka már jóval a tragédia előtt is életveszélyes volt.
Egy korábbi állapotfelmérésen figyelmeztettek rá, hogy nem biztonságos, mégsem történt semmi. A szakértők szerint az eszköz földbe ásott lába elkorhadt és ez okozta a kidőlést.
A bíróságon most az egymásra mutogatás zajlik, az óvodavezető és a polgármester is ártatlannak vallja magát. Az ügyészi párbeszédben elhangzott, hogy mindenhez engedély kellett, még egy villanykörte kicseréléséhez is, így az óvodavezetés szerint a település vezetője tehet a tragédiáról. A polgármester ezt azonban visszautasította, mondván, neki sem joga, sem lehetősége nem volt az intézmény mindennapi ügyeibe beleszólni.
Kié a felelősség?
A falu vagyonrendelete kimondja, hogy az intézmények, amelyek használják az önkormányzat tulajdonát, egyben üzemeltetik is azt, vagyis elvileg az óvoda dolga lett volna a biztonság.
A védelem viszont emlékeztet, hogy már 2012-ben szóltak, hogy a mászókát el kellene fordítani, mert az esésterében nem volt ütésgátló. Az óvodavezető szerint erről tájékoztatta is a polgármestert, aki állítólag intézkedett, csakhogy a játék áthelyezése után eltávolították a stabilitást biztosító létrát, így a szerkezet idővel egyre gyengébb lett.
A baleset után a falu lakói sokáig gyertyákat gyújtottak az óvoda kerítésénél,
az elhunyt kislányt pedig a mai napig is gyászolják a csányiak.
Most hat évvel később a bíróságon újra felidézik a tragédiát és remélhetőleg végre kiderül, hogy ki hibázott.
Az óvónő nyilvánosan is megszólalt a tragédiát követően és nincs nap, hogy ne jutna eszébe a baleset pillanata.