Brutális baleset a főúton: roncsokba szorult a sofőr

Nem indult zökkenőmentesen a hétfő délután. Megrázó baleset történt a 6-os főút 78. kilométere közelében Kisapostag közelében. A balesetet szenvedő sofőr autója lesodródott az útról, és brutális erővel egy fának csapódott - írta meg a Duol.hu.

A balesetet szenvedő sofőr a roncsokba szorult az ütközés következtében

Kép forrása: Horváth László - Duol.hu

Perceken belül megérkeztek a dunaújvárosi tűzoltók, akik feszítővágó segítségével kiszabadították a megsérült sofőrt a totálkárosra roncsolódott autóból.

Mentőhelikopter is riasztást kapott a baleset helyszínére

A súlyosan sérült férfit minél hamarabb kórházba kellett szállítani, ezért mentőhelikopter érkezett hozzá. A rendőrség a mentés és a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárta a 6-os főút érintett szakaszát, a forgalmat a környező mellékutakra irányították. A hídra felvezető körforgalomnál is terelés van.

