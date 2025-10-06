Hírlevél

baleset

Tetején csúszva csapódott a szalagkorlátnak egy autó

Egy autós az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a vizes úton megcsúszott és felborult, miután nekiütközött a szalagkorlátnak. A baleset vasárnap kora este történt a 107-es kilométernél és sérüléssel járt.
Hétfőn közölte a rendőrség, hogy vasárnap kora este baleset történt az M6-os autópályán, ahol egy sofőr a vizes úton megcsúszott, mivel nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel haladt - írta a Teol.hu.

Felre fordult a balesetben az autó és így csúszott az úton
Felre fordult a balesetben az autó és így csúszott az úton
Fotó:  Police.hu 

Fejre állt a balesetben és hosszan csúszott az úton

A karambol a Pécs felé vezető oldalon történt. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságtájékoztatása szerint a 107-es kilométerkőnél a gyorsan hajtó autós megcsúszott, 

a belső szalagkorlátnak ütközött, amitől felborult, az autó tetején is csúszott még pár métert, végül a leállósávon megállt.

A külső szalagkorlát állíttotta meg, aminek nekicsapódott. Csodával határos módon a sofőr könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

Nemrég egy tűzoltóautó fordult fel, erről is olvashatnak itt, az Origón.

 

