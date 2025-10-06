Tetején csúszva csapódott a szalagkorlátnak egy autó

Hétfőn közölte a rendőrség, hogy vasárnap kora este baleset történt az M6-os autópályán, ahol egy sofőr a vizes úton megcsúszott, mivel nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel haladt - írta a Teol.hu.
A karambol a Pécs felé vezető oldalon történt. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságtájékoztatása szerint a 107-es kilométerkőnél a gyorsan hajtó autós megcsúszott,
a belső szalagkorlátnak ütközött, amitől felborult, az autó tetején is csúszott még pár métert, végül a leállósávon megállt.
A külső szalagkorlát állíttotta meg, aminek nekicsapódott. Csodával határos módon a sofőr könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.
Nemrég egy tűzoltóautó fordult fel, erről is olvashatnak itt, az Origón.