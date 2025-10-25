Az év talán legborzasztóbb tömegbalesete az M1-esen: két gyermek életéért most is harcolnak

Súlyos karambol történt az M1-es sztrádán, egy kisbusz ütközött a személyautóval. A balesetben két kiskorú gyerek sérült meg életveszélyesen, most is harcolnak az életükért – számolt be a Bors a megrázó ütközésről.

15 mentőegység érkezett a súlyos baleset helyszínére

Fotó: Illusztráció (Bodnár Boglárka/MTI)

Drámai baleset az M1-esen

A 36-os és 37-es kilométer közötti szakaszon, a Győr felé vezető oldalon egy autó és egy kisbusz csapódott egymásba.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR-vezetője beszámolója szerint a súlyosság miatt 15 mentőegységet riasztottak, köztük gyermekrohamkocsit is

– írja a Bors.

A tatabányai hivatásos és a bicskei önkormányzati tűzoltóknak kellett a két roncsokba szorult személyt feszítővágóval kiszabadítaniuk. Egy 6 éves és egy 11 éves gyermek sérült meg életveszélyesen. A baleset sérültjeit Budapest, Székesfehérvár és Tatabánya kórházaiba szállították.

A Kemma.hu további megrázó részleteket osztott meg a balesettel kapcsolatban

A rendőrség tájékoztatása szerint a hírportál arról számolt be, hogy egy 41 éves sofőr megpróbálta kikerülni a kocsisort, és átment a szemközti sávba. Ekkor ütközött frontálisan a szemből érkező, szabályosan közlekedő Mercedes Sprinter kisbusszal.

A kisbuszban hatan, a másik járműben négyen utaztak – tájékoztatta a Kemma.hu-t Tóth Anikó a rendőrség részéről.

10 embert szállítottak kórházba, sokukat súlyos sérülésekkel, köztük a két életveszélyesen megsérült gyerek.

Egy BMW olyan erővel csapódott a fának, hogy riasztani kellett a mentőhelikoptert is. A járműben három fő utazott: a sofőr életveszélyes, míg egy gyermek és édesanyja súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínre két sümegi mentőautó, az ajkai esetkocsi, valamint a balatonfüredi és marcali mentőhelikopterek érkeztek. A sokkoló tragédiáról az Origo is beszámolt, a részletekért kattintson ide!