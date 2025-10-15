Hírlevél

Rendkívüli!

Elszabadultak az indulatok: Trump odaszúrt, Putyin nem maradt adós a válasszal

32-es főút

Megérkeztek a sokkoló helyszíni képek a durva közúti balesetről – fotógalériával

Az autó eleje a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. A baleset során a személyautó nagy erővel csapódott a teherautó pótkocsijába a 32-es főúton.
Szerda reggel a 32-es főúton egy személyautó csapódott a teherautó rakomány nélküli pótkocsijába. A baleset Szolnok és Abony között történt. A Szoljon.hu megrázó helyszíni képeket közölt a súlyos haváriáról.

baleset
A súlyos balesetben a személyautó eleje a felismerhetetlenségig összeroncsolódott 
Fotó: Erdélyi Tibor tűzoltó törzszászlós/Szoljon.hu

Súlyos baleset a 32-es főúton

Szinte eltűnt annak a személyautónak az eleje, amelyik szerda reggel nagy sebességgel csapódott a teherautó pótkocsijába. 

A szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, megtisztították az úttestet, majd közreműködtek a sérült autó elszállításában – tájékozatta a hírportált a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az autó hűtővize kifolyt, a 30 év körüli autóvezetőt fejsérülésekkel szállították kórházba. A balesetről készült képeket itt tudja megnézni.

Kedden a hajnali órákban egy kisteherautó lesoródott az úttestről, és egy út menti fának csapódott. A sofőr életét az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták megmenteni. A sokkoló részletekről az Origo is beszámolt, amit ide kattintva tud elolvasni!

 

