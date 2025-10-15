Megérkeztek a sokkoló helyszíni képek a durva közúti balesetről – fotógalériával

Szerda reggel a 32-es főúton egy személyautó csapódott a teherautó rakomány nélküli pótkocsijába. A baleset Szolnok és Abony között történt. A Szoljon.hu megrázó helyszíni képeket közölt a súlyos haváriáról.

A súlyos balesetben a személyautó eleje a felismerhetetlenségig összeroncsolódott

Fotó: Erdélyi Tibor tűzoltó törzszászlós/Szoljon.hu

Súlyos baleset a 32-es főúton

Szinte eltűnt annak a személyautónak az eleje, amelyik szerda reggel nagy sebességgel csapódott a teherautó pótkocsijába.

A szolnoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, megtisztították az úttestet, majd közreműködtek a sérült autó elszállításában – tájékozatta a hírportált a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az autó hűtővize kifolyt, a 30 év körüli autóvezetőt fejsérülésekkel szállították kórházba. A balesetről készült képeket itt tudja megnézni.

